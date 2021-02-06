Türkiye bu vicdansızlığı konuşuyor! Bakanlık harekete geçti

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.'nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli N.S'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan darp olayına ilişkin başlatılan soruşturma yürütülüyor. Mağdur çocukların şüphelinin önceki eşinden olan çocukları olduğu, N.S'nin olay tarihinde olay dışı H.B. isimli kişiyle birlikte yaşadığı belirlendi.

H.B. isimli şahsın telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüpheli N.S'nin mağdur çocuklar K.B. ve K.C.B'i çıplak elle darbederek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir düzeyde yaralanmalarına neden olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma numaralı dosyası kapsamında soruşturma başlatıldığı ve 21 Ekim 2020 tarihli iddianame tanzim olunarak kamu davası açıldığı öğrenildi.

6 ÇOCUĞU VAR

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/871 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu, şüpheli N.S'nin 6 çocuğunun darp raporlarının alındığı, ifade verebilecek durumda olanların beyanları alınarak yurda teslimlerinin sağlandığı belirlendi.

ORTAYA ÇIKAN VİDEO YENİ DELİL SAYILDI

Güncel olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturma kapsamında elde edilen delillerden olmadığı ve yeni delil niteliği taşıdığı, ayrıca olaya muhatap olan mağdur çocuk D.B'nin dosya kapsamında şiddete maruz kalan çocuklardan olmadığı, şüphelinin daha önceki K.B. ile evliliğinden olduğu tespit edildi.

Halihazırda tüm çocukların halen devlet yurdunda koruma altında oldukları, somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne hakkında adli sürecin devam etmekte olduğunu belirterek, "Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.