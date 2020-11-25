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Türkiye Akdeniz'deki hukuksuz aramaya karşı harekete geçiyor

Adalet Bakanı Gül: Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, "2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü." dedi.

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