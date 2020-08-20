Türkiye Akdeniz veya Karadeniz'de doğalgaz ya da petrol bulursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerji uzmanları bunun doğru olması durumunda Akdeniz’de bulunacak olan yüzde 5’lik bir rezervin Türkiye’nin 70 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor.

Türkiye başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ve Yunanistan’ın şımarık tavırlarına rağmen Akdeniz’deki haklarından geri adım atmadı. Bölgede sondaj ve araştırma çalışmalarına devam eden Türk gemilerinden müjdeli haber beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dün heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cuma günü vatandaşlara bir müjde vereceklerini açıkladı. Erdoğan, "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından gözler Erdoğan’ın Cuma günü yapacağı açıklamaya çevrilirken verilecek olan müjdenin Karadeniz ya da Akdeniz'de petrol ya da doğal gaz bulunmuş olması olduğu iddia edildi.

Uzmanlar değerlendirdi

Eğer tahminlerin doğru çıkması durumunda Akdeniz veya Karadeniz’de doğalgaz ya da petrol bulunursa süreç nasıl işleyecek? Bu Türkiye’ye ne gibi bir fayda sağlayacak? Bulunan doğalgaz veya petrolün uluslararası arenada nasıl değerlendirilecek? Konunun uzmanları keşfedilecek olan rezervlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Karadeniz ve Akdeniz’in petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından zengin bir bölge olduğunu belirterek ''Karadeniz'e bakarsanız Romanya ve Bulgaristan yıllardır petrol ve doğal gaz çıkarıyor. Tuna blokunun bir kısmı Türkiye'nin de deniz sahasında. Yıllar önce Akçakoca'da ufak bir keşif yapılmıştı. Şimdi belki de daha büyük bir keşif gerçekleşti. Doğu Karadeniz ise orası apayrı bir bölge. Orada deniz tabanında yüksek miktarda gaz hidrat vardır. Ancak onun için teknolojik bir açılım gerekiyor.O yüzden ben Ya Batı Karadeniz'de ya da Doğu Akdeniz'de yeni bir sahanın keşfedildiğini tahmin ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Kumbaroğlu, İsrail'in Leviathan sahasını örnek vererek 2 denizde de keşfedilecek olan rezervlerin 2 yıl içerisinde işlenerek piyasaya sürülebileceğini vurguladı. Kumbaroğlu, rezervin Karadeniz’de bulunması durumunda sürecin daha hızlı işleyeceğini belirtti.

Leviathan bölgesinde yapılan keşfin ardından İsrail 2017 yılında yatırım kararı almış ve 2019 yılında bu sahadaki gazı çıkarılarak kullanılmaya başlamıştı.

Türkiye'nin 70 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Kumbaroğlu, bölgede olası bir rezerv keşfinde yine İsrail'in Leviathan sahasını örnek gösterdi. Leviathan sahasının etrafında 1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğunu belirten Kumbaroğlu Türkiye'nin ise yıllık gaz tüketiminin ise 50 milyar metreküp olduğunu kaydetti.

Boru hatları ve alınan doğal gazlarla ilgili anlaşmaların 2022 yılında sona ereceğini hatırlatan Kumbaroğlu, ''Boru hatlarına yönelik yapılan 20-25 yıllık sözleşmelerin bitiş tarihi iki yıl sonraya denk geliyor. 2022'den itibaren anlaşmalar sona eriyor. Türkiye böyle bir enerji kaynağı bulduysa eğer çok büyük bir koz kazanmış olacak. Bunun dışında Avrupa'ya gaz ihracatı olarak düşünmek lazım. Türkiye açık denizlerde bulduğu gaz ile enerji ihracatçısı konumuna gelebilir'' değerlendirmesinde bulundu.