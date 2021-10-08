Türkiye ABD'ye F-16 almak için başvurdu

Reuters'ın aktardığı habere göre, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yaptığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan ismini vermeyen bir yetkili ise başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Politika gereği, teklif halinde savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar yorum yapılmaz" dedi.

Bakanlık onay verirse teklif Kongre'ye gönderilecek.