Türkiye-ABD arasında kritik temas!

Türkiye ile ABD arasında kriz başlıklarının arttığı dönemde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de bir araya geldi. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ilgili önemli açıklamalar geldi. Görüşme sonrası bir açıklama da Çavuşoğlu'ndan geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi dün itibariyle başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Biden yönetimi ile Ankara arasındaki ilk temas oldu.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Ankara, Washington'ın "Afganistan görüşmeleri Türkiye'de yapılsın" teklifini kabul etmişti. Bu konuya değinen Blinken, Afganistan toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı. Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı. Görüşmede ittifak ilişkilerinin önemi teyit edildi.

I met with @MevlutCavusoglu today in Brussels. I look forward to continued cooperation with our NATO Ally Turkey on counterterrorism, voiced our support for exploratory talks with Greece, and emphasized the importance of democracy and human rights. pic.twitter.com/OzVPVvhwGp