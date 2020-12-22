Türkiye 8. İnovasyon haftası başlıyor

Dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans, deneyim alanları ile dünya çapında bir etkinlik olan Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek.

Bugüne kadar 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik COVİD-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleşecek.

Haftaya Ticaret Bakanı Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kültür ve Turiz Bakanı Ersoy, SSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katılım sağlayacak.