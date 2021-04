Türkiye 710 milyar dolarda söz sahibi olacak

Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm Türkiye coğrafyası 'Orta Koridor' dediğimiz, Londra'dan başlayarak Avrupa'yı Çin'e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demir yolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız. ' ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'nde, kentin sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu söyledi.

Kentte son 19 yılda ulaştırma ve altyapı yatırımların arttığına işaret eden Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana büyük bir atılım ve 1 trilyon lirayı aşan yatırımlarla tüm Türkiye sathında gerçekleştirdikleri dev projelerin hedefinin, tüm şehirleri dünyayla ve birbirleriyle ulaşımın her modunda bağlayarak yeni yatırımları, üretkenliği, verimliliği ve istihdamı artırmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz eksiksiz ulaşım ve haberleşme altyapısı en önemli dayanağımız olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve data ulaştırmada, hedef odaklı bir altyapı kurulması için çalışmalarımızın odağını, lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirledik. Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Uzakları yakın ettik. Kara, hava, deniz ve demir yollarımızı hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'mızı da içine alan Marmara ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022'de açarak bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız."

- "YILLIK 710 MİLYAR DOLAR TUTARINDA OLAN AVRUPA-ÇİN TİCARET TRAFİĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşmeyi bir multi-disipliner bakış açısıyla ele aldıklarını anlattı.

Dünyanın ticaret yollarında artan hakimiyetlerinin Marmara Bölgesi ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Tüm Türkiye coğrafyası 'Orta Koridor' dediğimiz, Londra'dan başlayarak Avrupa'yı Çin'e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demir yolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız. " ifadesini kullandı.

Devlet aklı ve ciddiyetiyle planlama yaparak her adımlarını stratejik öngörülerle atarak gelecek 100 yılı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız büyük işlerin yanı sıra yolumuza her geçen gün başka yeni projelerle, üstün nitelikli hizmetlerle devam ediyoruz. Bu yatırımlarımız birer birer ülkemizin kazanç hanesine yazılmaya başladı. 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi oldu. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımızın daha da büyük doğrudan ve dolaylı kazançlara dönüşümünü her geçen gün birlikte gururla izleyeceğiz. Elbette, Bursa'da gösterdiği gelişim ve büyümeyle pek çok yeni ve dev yatırımı hak eden bir ilimiz. Son 19 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon lira yatırım yaptık. 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı, 404 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 598 kilometreye ulaştık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice yolu, bölünmüş yol haline getirdik."

- "ŞEHİR İÇİ METRO HATLARININ KAPSAMI SÜREKLİ OLARAK GENİŞLETİLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa-Mudanya hattının kapatılmasından yıllar sonra Bursa'yı demir yolu konforu ve hızı ile yeniden buluşturduklarını kaydetti.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı inşa ettiklerini dile getiren Adil Karaismailoğlu, "Şu anda, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında altyapı çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin arasında da çalışmalara başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, büyükşehirlerde halkın metro konforundan yararlanmakta ve bakanlıkları tarafından hayata geçirilen yeni projelerle, şehir içi metro hatlarının kapsamının sürekli olarak genişletildiğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura hastanesine ulaşımı sağlayacak 6 kilometrelik metroyu, Kayseri'de şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak 7 kilometrelik tramvayı, Kocaeli'de şehir hastanesine erişim sağlayacak 3 kilometrelik tramvayı ve bugün burada Bursa Şehir Hastanesine vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bugün Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa'mızda 4 istasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020'de imzalanan devir protokolü ile Bakanlığımızca devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmalarını kolaylaştıracaktır."

Projemiz kapsamında, 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklanma tesisi de inşa edileceğini belirten Karaismailoğlu, "Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Hattımız aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek, bittiğinde caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. 2023 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediğimiz Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'mız faaliyete geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlar da sağlayacak. 2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda zamandan 796,66 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1,17 milyon dolar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 15,64 milyon dolar olmak üzere toplam ekonomik kazancımız 871,47 milyon dolar olacak." ifadesini kullandı.

Proje ile karbondioksit salımının 235,13 ton azalacağını ve Bursa'nın rahat bir nefes alacağını belirten Karaismailoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilgililerle butona basarak metro hattının temelini attı.