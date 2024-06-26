Türkiye 1-1 Çekya: İkinci yarı başladı!

İlk 11'ler

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Galibiyet veya beraberlik gerekiyor

Maç öncesi 3 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, galibiyet veya beraberlik halinde yerini koruyarak gruptan çıkacak.

Türkiye kaybederse, Ay Yıldızlılar'ın en iyi grup üçüncüleri yarışına dahil olması için, son sıradaki Gürcistan'ın liderliğini garantileyen Portekiz karşısında puan kaybetmesi gerecek.