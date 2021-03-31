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Türkistan Türk dünyasının manevi başkenti oldu

Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde, Türkistan'ın Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer kadim şehirlerine de gelecekte benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve desteklenmesindeki rolünü artırma niyetleri teyit edildi.

Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde, Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer seçkin kadim şehirlerine de gelecekte rotasyon usulü temelinde benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı. 

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