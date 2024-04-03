Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 87 yaşında yaşamını yitirdi. İnanoğlu'nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YERİ DOLMAYACAK BİR İSİM

İnanoğlu’nun ölüm haberi üzerine Hülya Koçyiğit, “Türk sinemasına çok büyük bir iz bıraktığı gerçek. Çok değerli bir dost, çok kıymet verdiğim bir arkadaşım… Senarist, yönetmen, yapımcı, eğitim kurumu açmış bir insan. Uzun zamandır rahatsızdı. İnsan bu kadar sevdiği bir dostunu kaybettiğini duyunca kelimeler düğümleniyor.” dedi. Koçyiğit, İnanoğlu’nun eserleriyle anılacağını da söyledi, “Yeri dolmayacak.” ifadesini kullandı.

YERİ ÇOK BOŞ KALACAK

Sanatçı Haldun Dormen de İnanoğlu’nun çok yakın dostu olduğunu söyledi. “Yeri çok boş kalacak.” diyen Dormen, İnanoğlu’nun ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

O SİNEMAYDI

Sanatçı Müjde Ar da İnanoğlu’nun uzun süredir rahatsız olduğunu söyledi. konuşan Müjde Ar, “Türker İnanoğlu’nu sinemanın bir bireyi olarak ifade etmek hafif kalır. Türker İnanoğlu sinemanın kendisiydi.” ifadelerini kullandı.

İnanoğlu ile dostluğunun 50 yıl öncesine dayandığını anlatan Müjde Ar, “Onun için önce sinema vardı, sonra hayat vardı. Bütün yakın çevresindeki arkadaşlarına inanılmaz bir vefa duyan insandı.” şeklinde konuştu.

CENAZESİ YARIN

İnanoğlu için 4 Nisan saat 10.00'da Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yöneldi ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu ama çift 1974'te ayrıldı.

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'te yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.