Türkçe konuştuğu için çocuğu elinden alındı

Demirbilek Yiğit, İtalya'da birlikte yaşadığı sevgilisinden dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlunun vekaletini alabilmek için yardım istedi. Yiğit, Türkçe konuştuğu için mahkemenin çocuğu anneye verdiğini söyledi ve "Cumhurbaşkanımız Almanya'ya geldiğinde bize, 'Asimile olmayın dik durun' dedi. Ben dik durdum, yardım istiyorum" ifadesini kullandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan, 2013 yılında ise İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına baktığı için İtalyan mahkemesi tarafından velayeti kendisine verilen baba, geçen şubat ayında Leonardo'yu da alıp, İzmir'in Urla ilçesine geldi.

"19 AYLIK OLANA KADAR BEN BAKTIM"

Aynı zamanda Alman vatandaşlığı da bulunan baba, "Leonardo Maximus Yiğit, 3 aylık olduğunda annesinin psikolojik sorunları başladı.19 aylık olana kadar oğluma gece gündüz ben baktım. Sütünü veriyor, bezini değiştiriyordum. Çünkü annesi, anneliğe hazır değildi. Onun için arkadaşları ve okulu ön plandaydı. Oğlumun benim sorumluluğumda olduğunu düşünüp, hem annelik hem babalık yaptım. Aynı evde yaşıyorduk ama birlikteliğimiz yoktu. Ayrılmaya karar verdim" dedi.

"DİLİMİ, VATANIMI, DİNİMİ SATAMAM"

Sassone'nin ayrıldıktan sonra çocuğu kaçırdığını iddia eden baba, "Ayrıldıktan sonra bana 6 ay göstermedi. İtalyan mahkemesine şikayette bulundum. Çocuğun yanımda kalmasına karar verildi. Uzmanların hazırladığı raporla annesinin çocuğa ağır bir travma yaşattığı kanıtlandı. 3 yaşındayken, denetime geldiklerinde, 'Türkçe konuşursan, İtalyan kültürünü yaşatmazsan çocuğunu elinden alırız' dediler. Velayetini annesine verecekleri söylendi. Dilimi, vatanımı, dinimi satamam, reddettim" ifadelerini kullandı.

"GEREKÇE İÇİN TÜRKÇE KONUŞMAM GÖSTERİLDİ"

Oğlu Leonardo Maximus Yiğit ile Türkçe konuştuğunu söyleyen Demirbilek Yiğit, "Oğlumun sünnet olmasını, dilimizi öğrenmesini istiyordum. Bu benim insanlık hakkım. Ben nasıl çocuğuma dilimi öğretmem? Geçen şubat ayında çocuğumla İzmir'e geldik. Biz buradayken İtalyan mahkemesi, kararını değiştirip, velayeti annesine verdi. Gerekçe olarak da Türkçe konuşmam gösterildi. Burada velayet davası açıldı. Annesi 2 ay önce İtalyan medyasına çıktı. Çocuğumun velayetini yeniden alabilmek için kanuni her yolu deneyeceğim" dedi.

"BİZ BOYNUMUZU BÜKMEDİK"

Bir hafta önce Urla'ya gelen annenin oğlunu da alıp 15 günlük tatile çıktığını bildiren baba Yiğit, "Cumhurbaşkanımız Almanya'ya geldiğinde bize, 'Asimile olmayın dik durun' dedi. Ben, dik durdum. Şimdi tüm yetkililerden yardım istiyorum. Biz boynumuzu bükmedik. Türkçe konuştuğum için cezalandırdım. Şu an 5 yaşında olan oğlum burada çok mutlu. Şu an çocuğun Türkiye'den çıkma yasağı var. Annesi bir hafta sonra oğlumu geri getirecek" şeklinde konuştu.