Türk zırhlısı Ejder Yalçın'a müthiş özellik

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti kazandırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makinanın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.

Bugüne kadar yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracı konfigürasyonunu da kullanıcılara sunmaya hazır hale getirdi. Araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak.

Sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, ASELSAN'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. Ejder Yalçın havan aracı kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.

Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek Ejder Yalçın Havan Aracı içinde 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

Aracın yüksek stabilitesi, vuruşların yüksek hassasiyetle yapılmasına imkan sağlıyor. Ejder Yalçın Havan Aracı her türlü arazide sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, atış sonrasında süratle ve emniyetle yer değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman unsurlar tarafından tespit edilmesi zor hale geliyor. "İleri gözetleyici aracı" olarak da görev yapma kabiliyetine sahip Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı konfigürasyonu ile koordinasyon içinde, büyük hassasiyetle tespit edilen hedefler, Ejder Yalçın Havan Aracı tarafından etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.

HAVA SAVUNMADAN MAYIN TESPİTİNE

Muharebe sahasında kendini kanıtlamış Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonları arasında hava savunma aracı, komuta-kontrol aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı, ambulans, radar aracı, jammer (sinyal kesici) aracı, KBRN aracı, anti-tank güdümlü füze aracı, keşif gözlem aracı, sınır gözetleme ve güvenlik aracı yer alıyor.

Nurol Makina, uluslararası kullanıcıları ile imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda, ilave ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerek kullanıcıdan gelen geri beslemeler gerekse teknolojik gelişmelere cevap verecek şekilde farklı faydalı yüklerin entegre edildiği konfigürasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, kullanıcılarına sağladığı sürekli eğitim ve dünyanın birçok yerinde kurduğu servis ağıyla araçlarının bakım gerektirdiği durumlarda kısa süre içinde müdahale edebiliyor. Araçların performansı ve Nurol Makinanın satış sonrası hizmet desteğinden memnun kalan kullanıcılar, bir önceki sözleşmenin opsiyonlarından bağımsız yeni siparişler vermeye devam ediyor.