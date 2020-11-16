Türk Yıldızları KKTC semalarına ay yıldız çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Maraş ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik etti.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen törende Türk Yıldızları tarafından gökyüzüne ay ve yıldız çizildi.

Türk Yıldızlarının gökyüzüne çizdiği ay ve yıldız Yunan ve Rum tarafını adeta çıldırttı. KKTC semalarına çizilen ay-yıldızın Rum tarafından da görüldüğünü yazan Yunan medyasının Türkiye ve KKTC'yi suçlayıcı ifadeleri yaşanan durumu hazmedemediğini gözler önüne serdi.