Türk Yargı Eğitim Ağı Kuruluş Mutabakat Zaptı İstanbul'da imzalandı

Taksim'de bir otelde düzenlenen Türk Yargı Eğitim Ağı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hasan Yılmaz, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeler arasındaki bağın güçlenmesine önem verdiğini söyledi.

Kendilerinin de yargı alanındaki iş birliğini güçlendirmek adına üzerlerine düşeni yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yılmaz, son 20 yılda yürütülen çalışmalarla hakim, savcı ve personel sayısını yüzde 200'ün üzerinde artırdıklarını kaydetti.

Yılmaz, 2019 yılında başlattıkları reform süreci kapsamında kanunlaşan yargı paketleriyle hukuk ve bilhassa hakimlik ile savcılık mesleklerine giriş sistemiyle birçok yenilik getirdiklerini anlattı.

Bu doğrultuda hakim ve savcılık mesleklerine girişteki mülakatın daha geniş bir heyet tarafından yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Mesleki kalitenin artırılması için hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulamasını getirdik. Hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik mesleklerine giriş için hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olmak gerekiyor artık." dedi.

"Türk Yargı Ağı kurulması fikrini baştan beri destekliyorduk"

Yılmaz, tüm dünyada yargı mensuplarının eğitimin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Yargı eğitimi konusundaki reformcu kimliğimizin bir göstergesi olarak Türk Yargı Ağı kurulması fikrini baştan beri destekliyorduk. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan ile birlikte Türk Yargı Eğitim Ağı kurma hedefimizi inşallah bugün burada gerçekleştirmiş oluyoruz. İlerleyen zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan yargı eğitim kuruluşlarını da aramızda görmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Türk Yargı Eğitim Ağı ile hukuk alanında kalıcı ve etkin bir uluslararası iş birliğinin tesis edileceğine inancının tam olduğunu kaydeden Yılmaz, böylece yargı eğitim kurumları arasında ortak bir yargı kültürü geliştirmede önemli gelişmeler sağlanacağını bildirdi.

Yılmaz, Türk dünyasına dahil ülkeler arasında ortak bir hukuk sözcüğü oluşturmasının hedeflendiğini, ortak hukuk dilinin geliştirilmesinin ülkeleri daha da yakınlaştıracağını sözlerine ekledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise İstanbul'un, şehrin yanı sıra yargı olarak da büyük olduğunu belirtti.

Yılmaz, İstanbul'un yargı olarak daha fazla iş yüküne sahip olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, kozmopolit bir şehir. Yani dünyanın neredeyse her ülkesinden insan barındıran bir yer. Özellikle Türk devletlerinden, Türk cumhuriyetlerinden son zamanlarda çok insan da artık burada. Biz, buradaki o ülkelerin büyükelçilikleriyle, konsolosluklarıyla içli dışlı olmak durumundayız. İkili ilişkilerimiz bakanlığımız bünyesinde devam ediyor." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği değerleri kardeş ve dost ülkelerle paylaşacağız"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Türk Devletleri Konseyi çatısı altında Türk devletlerinin başsavcılık akademileri ile yüksek yargı kurumlarına bağlı hakim eğitim akademileri arasında iş birliği mutabakatına imza attıklarını söyledi.

Mutabakatın, Nahçıvan Anlaşması'nın hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında çalışma yapılması hedefine yönelik temel çalışmalardan birisi olduğu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Geçen yıl İstanbul'da, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin başkanlığında düzenlenen Devlet Konseyi Zirvesi'nde yayınlanan sonuç bildirgesinde adalet alanında iş birliği yapılması da öngörülmüştü. Bugün bu metnin somut hale geldiğinin ilk günü. İnşallah atılan imzalardan sonra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hakim, savcı eğitimlerine yönelik ortak çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet ve hukuk alanında geliştirdiği değerleri inşallah kardeş ve dost ülkelerle paylaşacağız."

Özdemir, beş üye devletin yanı sıra gözlemci olarak Macaristan'ın da bulunduğu imzacı ülkeler arasında iş birliği yapma sürecinin artarak devam edeceğini, Cumhuriyet'in 100. yılında, "Türk Devletleri'nde Adalet Anlayışı" konulu, uluslararası Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu düzenleme fikirlerinin bulunduğu kaydetti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcılar, Türk Yargı Eğitim Ağı Kuruluş Mutabakata Zaptı'nı imzaladı.

Daha sonrasında hatıra fotoğrafı çektirilen törene, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan bazı yargı mensupları da katıldı.