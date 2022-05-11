Türk ve Suriyeli aileler şenlikte "kardeşçe" bir araya geldi

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası ülkemize gelen mültecilerin topluma entegre olabilmeleri için çeşitli projeler ve faaliyetler yürüten Hazar Derneği, Türk ve Suriyeli aileleri bir araya getirdi.

Hazar Derneği bahçesinde gerçekleşen şenlikte Türk ve Suriyeli aileler birbirlerinin geçmiş bayramlarını kutladı.

Masal ve Ebru atölyeleri, Hacivat & Karagöz gösterileri ve yüz boyama gibi etkinliklerin düzenlendiği şenlikte hem çocuklar hem de yetişkinler doyasıya eğlendi.

Suriye ve Türkiye yemekleri; kakuleli kahve, şerbetler, patlamış mısır, osmanlı macunu ve pamuk şekerin yanı sıra Suriye sokak lezzetlerinden bakla ve nohut ikramları yapıldı.

Çocuklar gün boyu atölyelere katılmakla beraber Arapça ve Türkçe şarkılar eşliğinde el ele eğlenerek en güzel birlik mesajlarını verdiler.

1993’ten beri eğitim, kültür, dayanışma, yardımlaşma gibi alanlarda faaliyet gösteren Hazar Derneği Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası ülkemize gelen mültecilerin de topluma entegre olabilmeleri için çeşitli projelerde ve faaliyetlerde bulunmaya devam