Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.