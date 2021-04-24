Türk ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar

24 Nisan provokasyonları yine gündemde.

Her yıl 24 Nisan'da, 1915 yılında yaşanan olaylar için düzenlenen anma programlarına katılan ABD başkanlarının, konuşmalarında söz konusu olayları 'soykırım' olarak nitelemesi için baskı yapmak Ermeni lobilerinin en önem verdiği faaliyetlerden.

BİDEN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Her 24 Nisan'da kendini tekrar eden bu olay, bu yıl bir Beyaz Saray yetkilisinin, Başkan Joe Biden'ın söz konusu olayları 'soykırım' olarak niteleyebileceğini açıklamasının ardından Ermenistan'da memnuniyetle karşılanmakla birlikte olaylara da neden oldu.

ERMENİSTAN'DA TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI YAKILDI

Sözde soykırımı anmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya gelen kalabalık, Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi.

Azgın kalabalık, Beyaz Saray'dan gelen olumlu haberin verdiği coşkuyla bayrakları çığlıklar eşliğinde tutuşturdu. O anlara ilişkin videolar ise sosyal medya platrofmlarında servis edildi.