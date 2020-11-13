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“Türk uyanışı: Yeni bir imparatorluğa doğru”

Fransız jeopolitika, tarih ve uluslararası ilişkiler dergisi Conflits'ten Türkiye özel dosyası

Fransız jeopolitika, tarih ve uluslararası ilişkiler dergisi Conflits, Türkiye hakkında özel bir dosya haber yayınladı.

“Türk uyanışı: yeni bir imparatorluğa doğru”‬ başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinden konu başlıkları şu şekilde:

‪Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yolunda ülkesini büyük bir güç yapmakla karşı karşıya.‬

‪Türkiye, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte oluşan Türk Devletleriyle özel ilişkiler kurdu.‬

‪Osmanlı’nın Afrika’daki hatırasını Recep Tayyip Erdoğan son 10 yıldır devam ettiriyor.‬

‪Türkiye, Afrika’ya ekonomik, insani ve güvenlik anlamında pek çok yardım faaliyeti icra ediyor.‬

‪Türkiye, Balkanlarda da yumuşak güç uygulayarak varlığını hissettiriyor.

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