Fransız jeopolitika, tarih ve uluslararası ilişkiler dergisi Conflits, Türkiye hakkında özel bir dosya haber yayınladı.

“Türk uyanışı: yeni bir imparatorluğa doğru”‬ başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinden konu başlıkları şu şekilde:

‪Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yolunda ülkesini büyük bir güç yapmakla karşı karşıya.‬

‪Türkiye, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte oluşan Türk Devletleriyle özel ilişkiler kurdu.‬

‪Osmanlı’nın Afrika’daki hatırasını Recep Tayyip Erdoğan son 10 yıldır devam ettiriyor.‬

‪Türkiye, Afrika’ya ekonomik, insani ve güvenlik anlamında pek çok yardım faaliyeti icra ediyor.‬

‪Türkiye, Balkanlarda da yumuşak güç uygulayarak varlığını hissettiriyor.