Türk Turizmine Operasyon: Rus turistleri almayın!

Avrupa'nın en büyük turizm şirketlerinden TUI Türk turizimcilere Rusya'ya uygulanan yaptırımları sebep göstererek iş birliği içinde olduğu Türk otellerine, Rus tur operatörlerinden müşterilerin alınmamasını, yapılmış rezervasyonların da iptal edilmesini istedi.

TUI’nin Türkiye’deki şirketi Tantur üzerinden otellere gönderilen mektupta, Baltık ülkelerindeki tur operatörlerinden TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita müşterilerinin alınmaması, bu firmalar üzerinden yapılmış rezervasyonların da iptal edilmesi isteniyor.

TUI'nin Türkiye'deki şirketi Tantur Seyahat AŞ yöneticisi Cezmi Özkan imzasıyla otellere mektup gönderildi. Mektupta, 31 Mayıs'a kadar geçerli olduğu ifade ediliyor. Her ayın 20'sinde bir sonraki aya ait iptaller için bilgi verileceği de belirtiliyor.

TUI'nin otellere gönderdiği talimat gibi mektuba, Antalyalı turizmciler tepki gösterdi. Turizmcilere göre gelen talimat, turizmin dışa bağımlılığını bir kez daha gözler önüne serdi ve bu durumdan kurtulunması gereken bir durum olduğunu gösterdi.

Turizmciler bu girişimleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yorumladı. TUI'nin Almanya'da yükseltilmeye çalışılan Rusya karşıtı cephesinin siyasi tetikçilik yaptığını vurguladılar.

Talimat gönderilen bazı otelciler, yaptırıma uğrayan Rus firmaların gönderdiği müşterilerden alacaklarını, TUI’ nın Türkiye’deki temsilcisi Tantur tarafından ödenmediğini idda etti.

Merkezi Almanya'nın Hannover şehrinde bulunan TUI,'nin sahip olduğu kuruluş yelpazesi oldukça geniş. Kuruluşlar arasında; oteller, seyahat acenteleri, uçak ve gemi şirketleri mevcut.