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Türk şirketi, Yunan devini satın alıyor

Türk şirketi Dardanel, Yunanistan dondurulmuş deniz ürünleri pazarının lideri olan firmayı satın alıyor.

Dardanel Önentaş, Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri olan G. Kallimanis SA'yı satın almaya karar verdi.

Şirket, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre G. Kallimanis'in bankalara olan 62.3 milyon euro tutarındaki borcunu 6 milyon euroya ödenerek satın almayı, ardından şirketin kendisine devri için Yunan mahkemelerine başvurmayı planlıyor.

Şirket satın alma işlemini Dardanel Greece SA üzerinden yapacak.

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