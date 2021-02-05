Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar operasyonu için harekete geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar için kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattına sevkiyat gerçekleştirmesi dikkat çekti.
Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil yapma çabası içine girdiği Sincar için "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını vermişti.
Sınır hattında askeri hareketlilik
Başkan Erdoğan'ın olası askeri operasyon mesajının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ardından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Yorumlar