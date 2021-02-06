Türk SİHA'larına bir talip daha!

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhammed Talasov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki ortaklıkların yanı sıra askeri eğitim alanında iş birliği konuları ele alındı.



TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Kazakistan ile Türkiye'nin çok yönlü stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, söz konusu görüşmede büyük Türk savunma şirketleriyle iş birliği konularının da gündeme geldiği aktarıldı.



Dere ve beraberindeki heyet, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibit Atamkulov'la da görüştü. Kazak tarafının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği görüşmede, iki ülkenin ortak ürettiği optik ve radyo elektronik alanındaki askeri ürünlerin imalatındaki başarılara da vurgu yapıldı.



"ASKERİ ALANDA BİRÇOK YENİ ALAŞMA YAPILMASI PLANLANIYOR"

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Dere, yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Orta Asya'da Türkiye için önemli ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki kardeş ülke arasında askeri ve teknik alanlarda birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor." dedi.



SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ GEZİLDİ

Türk heyeti, ziyaretleri sırasında başkentte yer alan 4 savunma sanayi şirketi ile Nursultan Nazarbayev Ulusal Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

