Türk SİHA'ları saldırıya geçecek

Rus basınına verdiği röportajda Rusya ile Ukrayna arasında sürekli olarak yaşanan çekişmeler hakkında konuşan askeri uzman Igor Korotchenko olası savaşın senaryoları hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Türkiye arasındaki temasların yoğunlaşmasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Uzman Korotchenko, satın alınan insansız hava araçlarının üretimini kendi ülkelerinde de yapmak istediklerini söyledi. Korotchenko, yaptığı olası savaş değerlendirmesinde ise satın alınan Türk SİHA'ların aktif olarak kullanacağına inanıyor.

Donbass'ta son zamanlarda çatışmaların giderek arttığını bildiren askeri uzman durumun ağırlaştığını ifade etti.

'OPERASYONLARA HAZIRLANIYORUZ'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Khomchak DA 22 Şubat'ta yaptığı açıklamad durumun giderek kötüleştiğini belirterek ordunun saldırı operasyonları için hazırlandığını söyledi. Rusya'nın Donbass'taki temas grubunda tam yetkili olan Boris Gryzlov ise Ukraynalı yetkililerin ihtilafı tırmandırma yolunda olduğunu kaydederek temas hattındaki durumu son tehlikeli safhaya geldiğini nitelendirmişti.