Türk SİHA'ları Bakü sokaklarında

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende konuşma yaptı.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN ARAÇLARI SERGİLENDİ

Konuşmaların ardından askerlerin ve askeri araçların geçişi başladı. Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar da yer aldı.

TÜRK ASKERİ TÖRENDE

Azerbaycan askerinin yanı sıra Türk askeri de geçit törenindeydi. Erdoğan ve Aliyev, askerlerin geçişini izledi.

İHA VE SİHA'LAR GÖSTERİLDİ

Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'ndaki törende ayrıca Bayraktar İHA ve SİHA'lar da yer aldı.

ALİYEV VE ERDOĞAN'IN MESAJLARI

İlham Aliyev, törendeki konuşmasında Karabağ operasyonu sırasında Türkiye'nin desteğine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarıldığını ancak bunun mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini kaydetti.