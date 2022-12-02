Türk semazenler Lahor’da sema icra etti
Türk semazenler Pakistan'ın Lahor kentinde tarihi Badşahi Camisi’nde sema icra etti. Birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı!
Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan’a gelen Türk semazenler, Lahor’daki tarihi Badşahi Camisi’nin bahçesinde sema icra etti.
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Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu üyeleri, Lahor’da 1673’te inşa edilen tarihi Badşahi Camisi’ne ziyarette bulundu.
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Türk semazenler, ikindi namazının ardından caminin bahçesinde Türk tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi icra etti.
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Camiyi ziyarete gelenler, sema gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.
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