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Türk semazenler Lahor’da sema icra etti

Türk semazenler Pakistan'ın Lahor kentinde tarihi Badşahi Camisi’nde sema icra etti. Birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı!

Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan’a gelen Türk semazenler, Lahor’daki tarihi Badşahi Camisi’nin bahçesinde sema icra etti.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu üyeleri, Lahor’da 1673’te inşa edilen tarihi Badşahi Camisi’ne ziyarette bulundu.

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Türk semazenler, ikindi namazının ardından caminin bahçesinde Türk tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi icra etti.

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Camiyi ziyarete gelenler, sema gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.​​​​​​​

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