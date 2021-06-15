Türk Savunma Sanayisi yükselişe devam ediyor

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayiindeki hızlı yükselişi bu kez de Stockholm Uluslararası Enstitüsü'nün yayınladığı raporda ele alındı. Raporda Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki başarısı konu alındı.

Dikkat çeken yükseliş

Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015’e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Türkiye savunma sanayi alanında, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13’üncülüğe yükseldi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait 'uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin' yer aldığı bir rapor yayınlandı.

Raporda Türkiye'nin savunma sanayi alanında, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13’üncülüğe yükselmesine dikkat çekildi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15’inci sıradan 20’inci sıraya indiği gözler önüne serildi.

ABD'den yapılan savunma sanayi ithalatı aşağı yönlü eğilim gösteriyor

Savunma sanayi alanında ABD’den yapılan ithalattaki aşağı yönlü değişim dikkati çekti. Türkiye’nin ABD’den yaptığı savunma sanayi ürünleri ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015’e göre yüzde 81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD’den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi.

Türk Savunma Sanayi İhracatta Rekor Kırdı, Yoluna Emin Adımlarla Yürüyor

Türkiye’den yılın ilk 4 ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı yapıldı. Satışlarda ilk sırayı 386 milyon 100 bin dolarla ABD aldı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu yükselişi dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinde yer aldı. Türkiye'den 7 şirket "Defence News Top 100" listesine girdi.



Elbette bu yükseliş dünya savunma sanayini domine eden bazı devletleri rahatsız edecekti. Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi satmayan Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi almasını bahane ederek, ABD kongeresinde aldığı kararla Türk Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i yaptırım listesine aldı.



İsmail Demir, ABD'nin bu yaptırım kararından sonra gerek içeriden gerek dışarıdan sürekli hedef haline getirilerek yıpratılmaya çalışılıyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Kimdir?

1960 yılında Elazığ’da doğdu. 1982 yılında İTÜ’den Uçak Mühendisi olarak mezun oldu. Uludağ ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde birer yıl Araştırma görevliliği sonrasında 1985 yılında ABD’ye Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi için gitti.

Michigan Üniversitesi’nde Uygulamalı Mekanik, Purdue Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği dallarında Y. Lisans, Washington State Üniversitesinde Makina Mühendisliği alanında Doktora derecesi aldı.

1992’den 2003 yılına kadar Suudi Arabistan, ABD ve Kanada’da çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı.

1997’de Uçak Elemanları ve Malzemesi dalında Doçentlik ünvanı aldı. 2003 yılı sonunda Eğitim Başkanı olarak THY Anonim Ortaklığında göreve başladı. 2005 yılında Teknik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2006 yılında ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulan THY Teknik A.Ş.’ ye Genel Müdür olarak atandı ve bunun yanı sıra Yönetim ve İcra Kurulu Başkan vekilliklerini ifa etti. 2013 yılında Profesörlük ünvanı aldı. Prof. Dr. İsmail Demir, Nisan 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine teklif edilen Savunma Sanayii Başkanlığı görevini kabul ederek Savunma Sanayii Başkanlığına atandı. Savunma Sanayi Başkanı olarak Türkiye'de birçok savunma sanaii projesinin tamamlanmasını ve yeni projelerin başlatılmasını sağladı.