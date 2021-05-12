Türk Savunma Sanayisi, ABD basınında!

ABD merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından The Defense Post ve Defense News Türkiye'nin sıra dışı başarılarını sayfalarına taşıdı.

Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı. Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri alması sonrası ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre 'Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak?' sorusu gündeme getirilmişti. Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan Milli Muharip Uçak'a yöneldiği ifade edilerek "TUSAŞ TF-X'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde Türkiye'nin TF-X için ilk hangarının inşasına yakında başlayacağı ve Avrupa'nın en iyi test amaçlı rüzgar tüneli terminallerinden birisinin de inşa edeceği bilgilerine yer verildi.

TANKLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM AŞILDI

The Defense Post sitesinde ise yayınlanan "Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu" başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük üretim engeli olarak da bilinen tank motoru sorununu yerli üretimle aştığı bilgisine yer verildi. The Defense Post, tank ve muhtelif zırhlı araçlar için üretilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli üretim motor olan BATU'nun ateşlenmesinin Türkiye'nin bir süredir tanklarındaki en büyük problemin de çözüldüğü anlamına geldiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Almanya'nın tank motoruna ambargosu da hatırlatıldı.