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Türk savaş gemileri Girit'e hareket etti!

Türkiye Yunanistan'ın Navtex'ine yanıt olarak Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Yunanistan'ın Navtex ilanına Türkiye'den cevap gecikmedi.

Türkiye Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.

Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlenmişti.

Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

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