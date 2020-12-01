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Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat imzalandı

MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin denetlenmesi için Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulumu konusunda mutabakat imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Türk-Rus Ortak Merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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