Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetini sürdürüyor

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetine devam ediyor.

Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında yerleşen, açılışı 30 Ocak'ta yapılan ortak merkezin kapıları basın mensuplarına açıldı. Merkezde görevli askerler bölgeden insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüleri birlikte izliyor, ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyor.

4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.

Buradaki Türk ve Rus askerler çalışmalarını karşılıklı saygı ve anlayış içinde yürütüyor.

Merkezde yaşam ve dinlenme alanları birbirinden ayrı fakat gözlem karargahı ile yemekhane ortak. Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu merkezde mescit ve kilise de yer alıyor. Merkezin güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor.

Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer aldığı merkezde, hem karma hem de karşılıklı müsabakaların yapılması planlanıyor.

"Ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor"

Merkezde görevli Türk askerlerden Albay Ali Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başlıca görevlerinin bölgedeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyledi.

Merkezde ihlallerle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasının organize edildiğini belirten Karakaş, "Burada gözlem yapılıyor, İHA ve diğer kaynaklardan alınan veriler değerlendirilerek kayda giriliyor. İlgili şikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor." dedi.

Rus askeri görevlilerden Albay Mihail Zavalkin de 7 gün 24 saat İHA'larla gözetim gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar herhangi bir ihlal tespit etmediklerini söyledi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.

Merkezin açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katılımıyla 30 Ocak'ta yapılmıştı.