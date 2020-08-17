Türk-Rus devriyesine saldırı anının görüntüleri

Türkiye ve Rusya bugün Suriye'de 22. ortak devriyeyi gerçekleştirdi. M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen devriye esnasında teröristler konvoya saldırı düzenledi. Türü henüz belirlenemeyen bir patlayıcının Türk askeri aracı yakınında infilak etmesi sonrası Türk aracında hafif hasar meydana geldi. Saldırı sonrası bölge ateş altına alınırken operasyonun sürdüğü bilgisi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.