Türk-Rus devriyesine saldırı anının görüntüleri
Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen 22. Türk -Rus ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir TSK aracında hafif hasar meydana geldi.
Türkiye ve Rusya bugün Suriye'de 22. ortak devriyeyi gerçekleştirdi. M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen devriye esnasında teröristler konvoya saldırı düzenledi. Türü henüz belirlenemeyen bir patlayıcının Türk askeri aracı yakınında infilak etmesi sonrası Türk aracında hafif hasar meydana geldi. Saldırı sonrası bölge ateş altına alınırken operasyonun sürdüğü bilgisi geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.