Türk Polis Teşkilatı'nın, 178. Kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlamaları ülke genelinde kutlanmaya başladı. 10-14 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Etkinlikler, Kahramanmaraş merkezli depremler ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle sade ve mütevazı bir şekilde düzenlenecek.

Bu kapsamda, hizmet binaları ve polis araçları Türk bayrağı, flama ve Atatürk resimleriyle donatılacak. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Polis şehitliklerinde tören düzenlenerek Cebeci, Karşıyaka ve Gölbaşı polis şehitliklerine ziyaret gerçekleştirilecek. Aynı gün Hacı Bayram Veli Camii'nde mevlit okunacak, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde iftar programı düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda da 14 Nisan'da şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine yönelik iftar programı yapılması planlanıyor.

Türk Polis Teşkilatı

İstanbul'da 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında.

Polis Nizamnamesi'nin 10 Nisan 1845'te yayımlamasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı, özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle bugünün teknolojik gelişmelerini yakından takip edip dijital dönüşüm çalışmalarına hız vererek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat kararlılıkla çalışmasını sürdürüyor.

4 Temmuz 2020'de Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden olan ve her yıl binlerce turistin ağırlandığı İzmir'de sahillerde denetimleri artıran polis ekipleri, atlı birlikleri de plaja indirip her türlü olumsuzluğun önüne geçiyor.