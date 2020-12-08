Türk komandoları Azerbaycan'da

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin kutlamaları 10 Aralık tarihinde Bakü'de büyük bir tören ile kutlanacak. Tören hazırlıkları devam ederken Türk askeri de kutlama hazırlıkları için Azerbaycan'ın başkentine geldi.

"HER ŞEY ŞEHİTLER İÇİN"

Ermenistan karşısında elde edilen zafer kapsamında 10 Aralıkta yapılacak kutlama töreni için Bakü'ye gelen Türk askeri sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Tören düzeninde yürüyüş yapan askerler "Her şey şehitler için" nidalarıyla yürüyüş provaları gerçekleştirdi.