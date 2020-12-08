AjansHaber.com.tr Dünya Bakü sokaklarını işte böyle inlettiler

Türk komandoları Azerbaycan'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komandolar kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü sokaklarında boy gösterdi. Askerlerimiz Bakü sokaklarını "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Her Şey Şehitler İçin" nidaları ile inletti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin kutlamaları 10 Aralık tarihinde Bakü'de büyük bir tören ile kutlanacak. Tören hazırlıkları devam ederken Türk askeri de kutlama hazırlıkları için Azerbaycan'ın başkentine geldi.

"HER ŞEY ŞEHİTLER İÇİN"

Ermenistan karşısında elde edilen zafer kapsamında 10 Aralıkta yapılacak kutlama töreni için Bakü'ye gelen Türk askeri sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Tören düzeninde yürüyüş yapan askerler "Her şey şehitler için" nidalarıyla yürüyüş provaları gerçekleştirdi.

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