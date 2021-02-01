AjansHaber.com.tr Dünya Somali Adalet Bakanlığı ile Kızılay'dan protokol

Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı

Türk Kızılay ile Somali Adalet Bakanlığı, Mogadişu Merkez Cezaevinde tutuklu bulunan kadınlar için dikiş atölyelerinin devam ettirilmesine ve mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik protokol imzaladı.

İmza törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Somali Adalet Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur katıldı.

Mogadişu Merkez Cezaevinde tutuklu kadınlar için Türk Kızılay tarafından yürütülen dikiş atölyelerinin devam ettirilmesi ve mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik protokolü Türk Kızılay'ı temsilen Somali delegasyon Başkanı Alex Jacques Remy ve Somali'yi temsilen Adalet Bakanlığı Genel Müdürü Ahmet Yusuf Hassan imzaladı.

Protokolle cezaevindeki mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılması öngörülüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti!
ABD'den Türkiye'ye skandal Libya çağrısı
"Türkiye'ye ihtiyacımız var"
Stockholm Camisi'nin kapısında şüpheli kutu
Çin'in yeni test yöntemi tepki topluyor
Guterres'ten sosyal medya şirketleri yorumu
Yeni START anlaşması 5 yıl uzatıldı