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Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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