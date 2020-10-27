Türk kara sularına geri itilen 67 yabancı uyruklu kurtarıldı
Muğla ve Çanakkale açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, karaya çıkardı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakalı açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan çeşitli ülkelere mensup 34 kişi karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
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