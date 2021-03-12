Türk kaptanın yardım çığlığı

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından 2019 Mayıs ayında Karadeniz'e açılan Türk balıkçıların bulunduğu balıkçı teknesine, Köstence açıklarında Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarının ardından plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. Türk balıkçılar tedavilerinin ardından Türkiye'ye teslim edilirken, tekne kaptanı Recep Memiş ise ev hapsine çarptırıldı. 2 yıldır özgürlüğe kavuşacağı günü bekleyen Memiş, telefonla görüntülü konuşma uygulamasıyla yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı.

'GÖZÜMÜ KÖR ETTİLER'

Memiş, "Ne için bizi burada tutuyorlar onu da bilmiyorum. Gemimi batırdılar, gözümü kör ettiler, adamlarımı vurdular. 'Romanya sularına girdiğiniz için vurduk' diyorlar. Yaptığımız işte herhangi bir yanlış yok, biz kimseye taş atmadık ama vurulduk. Biz durmayınca güvertedeki 2 adamımızı bacaklarından vurdular, sonra üst kamarada kafama sıktılar, mermi kafamın yanından geçti. Ben şu an ev hapsindeyim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. Recep Memiş'in annesi Makbule Memiş ise, "Çocuğumun suçu ne, balıkçılık mı? 2 senedir bekliyoruz. Çocuğum suçsuz yere yatıyor" diye konuştu.



İsa Memiş de, "Ağabeyimiz ne kadar ceza aldı belli değil, mahkeme sürekli erteleniyor. 2 senedir orda duruyor, suçu ne, ne kadar yatacak, ne zaman tahliye olacak bilmiyoruz. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi. Ufuk Aygün ise, "8 saat bize ateş ettiler, teknenin her yerine mermi isabet etti. 3 kişi vuruldu, vurulanların arasında ben de vardım. Kayığımız battı. Ağabeyimiz 2 senedir orda tutuluyor" diye konuştu.