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Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı

Kurdaki düşüşün etiketlere yansımasıyla ilgili Türk-İş de harekete geçti. 81 ildeki teşkilatlara genelge gönderilerek fahiş fiyatların bildirilmesi istendi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.

Türk-İş, etiket fiyatları nedeniyle tüm illlere genelge gönderdi.

Genelgede, kurdaki düşüş nedeniyle değişmesi istenen etiketlerdeki fahiş fiyatların bildirilmesi istendi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor" dedi.

Türk-İş'in konunun yakın takipçisi olacağını söyleyen Atalay şöyle konuştu:

"İşçi, memur, emekli ve dar gelirlinin fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyoruz. Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika ve 20 bine yakın temsilciden 81 ilde fiyatları bildirmelerini istiyoruz."

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