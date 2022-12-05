Kendilerini inkar ettiler

Asgari ücretin 7 bin 785 TL'den az olmaması gerektiğini açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün atalay'a muhalefetten tepqki geldi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çalışanlar için önemli bir kriter olan asgari ücret görüşmelerinin taraflar arasında başladığını anımsatarak "Görüşmeler başladı. Beklenti 9 bin lira iken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 7 bin 785 lira olması gerektiği yönündeki açıklamaları hayal kırıklığı yarattı." dedi.

Atalay'ın açıkladığım rakamın asgari ücretin bir yılda enflasyon yüzünden kayıpları telafi etmeye yetmediğini savunan Bakırlıoğlu "Hayat pahalılığı, iğneden iğliğe gelen zamlar ocak ve temmuz zamlarını aldı götürdü. Kaldı ki birkaç ay geçmeden asgari ücret zammı enflasyon nedeniyle işçinin cebine girmeden çıkmış olacak"ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ'in her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı istatistiklerini de anımsatan Bakırlıoğlu şunları söyledi:

Kendi açıkladıkları 2022 Kasım ayı verilerine göre; Mutfak enflasyonu aylık % 4,87 ve son on iki aylık %137,38 oranında arttığını

Açlık sınırı 7.785 TL hesaplandı ve asgari ücretin 2.285 TL üzerinde olduğunu,

Yoksulluk sınırı (dört kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama) 25.365 TL’ye yükseldiğini,

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10.170 TL’ye ulaştığını ve

Enflasyonun iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri daha da yoksullaştırdığını bizzat TÜRK-İŞ söylüyor. Fakat asgari ücret için 7.785 lira istiyor.

Sendikalaşma oranının yıllardır yüzde 14 seviyesinde tıkanıp kalması sendikaların işçileri sorunlarına sahip çıkmadıklarını, ekonomik ve sosyal hakları konusunda işçiler için bir çaba göstermediklerini ortaya koyuyor.

İşçinin emeğinin karşılığı verilmeden ülkede barıştan söz edemeyiz. Asgari ücretin işçilerin beklentisini karşılayacak bir düzeye getirilmesi gerekmektedir.