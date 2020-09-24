Türk İHA'larının kullanıldığı büyük tatbikat

Rusya'da düzenlenen Kafkas 2020 uluslararası tatbikatı devam ederken, Ukrayna'da NATO ülkelerinin dahil olduğu büyük bir tatbikat başlatıldı. Tatbikatta Türk yapımı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının (İHA) da kullanılacağı duyuruldu.

Rusya'da Kafkas 2020 uluslararası askeri tatbikatı Rusya'nın gövde gösterisiyle devam ederken, tatbikata Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran ordusu katıldı. Batılı ülkelerin tepkisini çeken Kafkas 2020 askeri tatbikatına karşı NATO'dan ilk hamle geldi. Ukrayna'nın güneyinde Mikolayivska bölgesinde başlayan "Ortak Kuvvetler 2020" askeri tatbikatına NATO ülkelerine bağlı 12 bin asker ve 700 askeri araç katıldı.

Ukrayna'nın güneyinde Mikolayivska bölgesinde "Ortak Kuvvetler 2020" askeri tatbikatı başladı. Tatbikatın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikat 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de izleyeceği tatbikatta Ukrayna'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları ve Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin de kullanılacağı ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ülkesinde başlayan tatbikatın Rusya'ya karşılık vermek amacıyla başladığını dile getirerek, tatbikatın Rusya'nın saldırgan tutumlar içinde olmasına karşı hazır durumda olduklarını göstermek amacıyla başlatıldığını savundu.

ABD ve Ukrayna hava kuvvetleri tarafından V-22 Osprey tipi çok amaçlı askeri uçağının manevra ve yakıt ikmali eğitimleri yapıldı. Diğer yandan, Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin, tatbikat sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmadığı bildirildi.