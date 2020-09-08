Türk hücumbotu TCG Atak'tan Yunan'a gözdağı

Atina yönetiminin bütün anlaşmaları hiçe sayarak asker çıkardığı Meis Adası önünden geçiş yapan üstün kabiliyetlere sahip Türk hücumbotu TCG ATAK, Yunanistan'a gözdağı verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk hücumbotu hareket ederek Yunanistan'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen TCG ATAK, uzun süre bölgede bekledi.

Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı. TCG Atak'IN Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan; Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor.

Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.

Hücumbot nedir?



Hücumbot, görevi özellikle düşman gemilerine saldırmak olan bununla birlikte keşif ve karakol (devriye) görevlerini de yerine getiren torpido, deniz mayını, otomatik silah, füze ve hafif toplarla donatılmış, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bir tür küçük savaş gemisidir. Genellikle uzunlukları 50 - 65 metre, hızları 30 - 40 knot arasında değişir. Subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerden oluşan 35 - 50 arası askeri personel ile sevk ve idare edilirler.