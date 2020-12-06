"Türk hekimleri adına utanç verici"

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın PKK yanlısı derneğin düzenlediği konferansa katılacak olması, hekimler arasında infiale yol açtı. Duyuruyu öfkeyle karşılayan hekimlerden sert uyarılar geldi.

'FİNCANCI'NIN GELMESİ BUNUN GÖSTERGESİYDİ'

Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. İlhan Şahin: “Tam bir rezillik. Bu cesareti buluyor olmaları ayrı bir facia. Türk Tabipler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından, hekimleri temsil etmek üzere kurulmuş yasal bir meslek örgütüdür. Burada devlete doğrudan düşmanlık eden bölücü kişilerin rol alıyor olması hem biz Türk hekimleri hem Türk milleti için utanç vericidir. İşin açıkçası Şebnem Korur Fincancı’nın TTB başkanı olmasıyla kendisine etkin demokrat diyen marjinal grubun en başta Türk hekimlerine daha sonra da Türk milletine ve devletine meydan okuduğunu görüyoruz. Bu sembol kişinin buraya oturtulması bunun göstergesiydi zaten! Bu azgın düşmanlığa devam ediyorlar. Artık TTB’nin kapatılması için çalıştıklarını da düşünmeye başladım. Öyle tahmin ediyorum ki geçmişteki eylem ve söylemlerine bakacak olursak bunlar başında Türk ismi olan birlikte olmaktan da rahatsız oluyor olabilirler. Burayı kapatırlarsa kendi istedikleri gibi bir şey kurabilirler. Bütün hayata bölücülük felsefesiyle baktıkları için, her zaman toplumu kamplaştırmaya, devleti bölmeye çalıştıkları ve hekimleri de bu tavırlarıyla böldükleri için bu yaptıkları şaşırtıcı değil. Biz Türk hekimleri bunlara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Kendinize Kürt diyebilirsiniz, ama Türkiye’nin bir bölgesine Kürdistan diyemezsiniz. Bunun hiçbir yasal dayanağı yoktur, bu bölücülüktür. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr Halis Yerlikaya’nın sözde Kuzey Kürdistan adına bir uluslararası konferansta konuşma yapıyor olmasını kınıyorum.”

'TTB YÖNETİMİ İŞLENEN SUÇA ORTAK'

Cumhuriyetçi Hekimler İkinci Başkanı Dr. Hikmet Çevik: “Kusurları her gün daha da artıyor! TTB yöneticisi, sözde Kürdistan temsilcisi olarak PKK konferansında. TTB yönetimi işlenen suça ortaktır. Hekimlik değerlerinden tamamen kopan TTB yönetimi giderek terör örgütü PKK'nın uzantısı haline geliyor. Kabul edilemez.”

Kaynak: https://aydinlik.com.tr/haber/turk-hekimleri-adina-utanc-verici-225167-1