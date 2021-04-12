Türk Hava Yolları rakip tanımadı

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 4-11 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre günlük ortalama 779 uçuşla Avrupalı rakiplerinin önünde yer aldı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA



Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olan THY'yi 384 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 374 uçuşla Air France, 4. sırasında 333 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 299 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 289 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı.