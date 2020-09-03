Türk hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi

Ayyıldız Tim adlı Türk hacker grubu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesini hacklediklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Bir gece ansızın gelebiliriz" notu düşüldü.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SİTESİ DE HACKLENMİŞTİ

Bir süre önce de Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Root Ayyıldız tarafından hacklenmişti. Bakanlığın internet sayfasının açılışında "Türk Root Ayyıldız tarafından hacklendi" ve "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görülmüştü.