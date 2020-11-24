Türk gemisine yapılan baskınla ilgili çarpıcı çıkış:

Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, 24 TV'de konuk olduğu programda Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Alabarda, "Uluslararası hukuku çiğnediniz ve umduğunuzu bulamadınız. O zaman bunun bir bedeli olacaktır. Siz baltayı taşa vurdunuz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN İZİN ALMADAN YAPTIK"

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, bayrak devleti Türkiye'den cevap almadan gemiye çıkıldığını bildirdi.

- TÜRKİYE HUKUK DIŞI ARAMAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin Türkiye’nin rızası olmadan yapıldığını belirterek, "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır." ifadesini kullanmıştı.