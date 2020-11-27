Türk gemisine hukuksuz aramaya soruşturma

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı geminin Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aranması sonrası tepkiler art arda gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hukuk dışı arama hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin, açık denizde 22.11.2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle re’sen soruşturma başlattı.