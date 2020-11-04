Türk gazeteciden Macron'un danışmanına ayar!
CGTN TV Türkiye yorumcusu, Dış politika Uzmanı Serkan Oral, Çin'in İngilizce yayın yapan Devlet televizyonunda Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan İsrail Üniversitesi profesörü ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanı Joav Toker'e ayar verdi.
Çin'in İngilizce yayın yapan Devlet televizyonunda Türkiye-Fransa gerilimi tartışması yaşandı. Türkiye aleyhine açıklamalar yapan İsrail Üniversitesi profesörü ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanı Joav Toker 'in saldırgan sözlerine CGTN TV Türkiye yorumcusu, Dış politika Uzmanı Serkan Oral sert karşılık vererek, "terör cami baskınına gerekçe olamaz, Fransa çöküşe sürükleniyor, Macron derhal nefret suçunu durdurmalı ve zaten kendisi kaybedecek" dedi.
Oral, Türkiye yükselen Asya ile işbirliğinin 21. Yüzyıla damga vuracağını dile getirdi.
“Terör cami baskınına gerekçe olamaz”— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 4, 2020
🔹Türkiye aleyhine açıklamalar yapan İsrail Üniversitesi profesörü ve Macron’un danışmanı Joav Toker’in sözlerine dış politika uzmanı Serkan Oral sert cevap verdi.
🔹”Macron derhal nefret suçunu durdurmalı ve zaten kendisi kaybedecek.” pic.twitter.com/yP5L0Q4Uog
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