Türk düğün konvoyuna Fransa’da ceza

Laigneville’in ana caddelerinden birinde yaklaşık 20 dakika dolaşan Türk düğün konvoyunda Trafik kurallarının 71 kez ihlal edildiği belirlendi.

İhlaller için toplam 9 bin 585 Euro ceza kesildi. Farklı sürücülerin ehliyetlerinden düşürülen puanlar ise toplamda 100’e ulaştı.

Fransa’da ehliyetlerde 12 üzerinden puanlama sistemi var.

Buna benzer olaylara Belçika ve Hollanda da sıkça rastlanıyor.