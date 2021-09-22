Türk düğün konvoyuna Fransa’da ceza
Türklerin oluşturdukları düğün konvoyları son yıllarda Avrupa’da giderek artan şekilde sorun yaratıyor. Bunun son örneğini pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Laigneville’deki düğün konvoyu oluşturdu.
Laigneville’in ana caddelerinden birinde yaklaşık 20 dakika dolaşan Türk düğün konvoyunda Trafik kurallarının 71 kez ihlal edildiği belirlendi.
İhlaller için toplam 9 bin 585 Euro ceza kesildi. Farklı sürücülerin ehliyetlerinden düşürülen puanlar ise toplamda 100’e ulaştı.
Fransa’da ehliyetlerde 12 üzerinden puanlama sistemi var.
Buna benzer olaylara Belçika ve Hollanda da sıkça rastlanıyor.
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