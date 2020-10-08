Türk dizileri, İspanyollar için tutkunun ötesine geçti

Son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor. İspanyollar tarafından Büyükelçiliğe ulaşan diğer mesajlarda 'Türkiye'yle ilgili çok fazla önyargımız olduğunu fark ettim. Bize, geleneklerden tarihsel ve doğa güzelliklerine, gastronomiden moda ve müziğe, romantizmden dram ve komediye kadar hayat dersi ve bilgelik veren dizilerinize teşekkür ederim' ifadeleri yer aldı.

Yazar Antonio Gala'nın 1993'te yayımlanan "Türk Tutkusu" (Pasion Turca) kitabıyla bu zamana kadar kendilerini Türkiye ile daha çok özdeşleştiren İspanyol halkı, artık Türk dizileriyle Türkiye'ye daha farklı bir açıdan bakıyor.

Ailesiyle İstanbul'a tatile gelen bir İspanyol kadının, burada Türk turist rehberine aşık olmasını konu alan ve sinemaya da uyarlanan kitabın İspanya'da yarattığı imajı çeşitlendiren Türk dizileri, beğeninin ötesinde ilgi topluyor.

Öyle ki, İspanya'nın birçok kentinde sokakta dolaşırken Türkçe konuştuğunuzu duyan İspanyolların yanınıza gelerek, size Türkçe "Merhaba, nasılsınız?" demesi, Türk dizilerinden veya aktörlerinden bahsetmesi olağan bir şey haline geldi.

"Salgın, çoğumuza büyük bir duygusal stres yaşatıyor"

Hatta son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor. Bunlar arasında senaristleri, aktörleri ve yönetmenleri tebrik etmenin yanı sıra İstanbul'a gitmek, dizilerde gördükleri oyuncularla tanışmak, hayranı olduğu oyuncuya sevdiğini bildiği şekeri göndermek için bile yardım isteyenler bulunuyor.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'ın izniyle AA muhabirinin edindiği bazı elektronik posta ve mektup kopyalarında, dizilerin etkisiyle İspanyolların Türk halkına ve Türkiye'ye olan sevgisinin arttığı görülüyor.

Büyükelçi Erginay'a hitaben mektup yazan 70 yaşındaki bir İspanyol'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz psikolojiyi Türk dizileri sayesinde aştığını söylemesi, artan ilginin en çarpıcı örneği oldu.

Türk dizileri sayesinde Türkiye hakkında bilmediği birçok şeyi öğrendiğini aktaran İspanyol kadın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu üzücü durum, çoğumuza büyük bir duygusal stres yaşatıyor. Türk dizilerini izleyerek, yaşadığımız dramı unutturan büyük bir rahatlama hissettim. Bazıları anlamsız bulabilir ama Türk dizileri, bu krizi aşmama yardımcı oluyor.

Geleneklerinizi, zengin mutfağınızı, muhteşem İstanbul şehrini, sokaklarını, manzaralarını, mükemmel oyunculuk gösteren Türk aktör ve aktrisleri tanıdım. Türk dizilerinin ulaşılamaz kalitesine şahit oldum."

"Bu zorlu süreci, Türk dizileri sayesinde aşıyorum"

İspanyollar tarafından Büyükelçiliğe ulaşan diğer mesajlarda ve telefonlarda da sıkça şu ifadeler kaydedildi:

"Ülkenizi, dilinizi tanımasam da salgından dolayı karantinada olduğumuz bu zorlu süreci, Türk dizileri sayesinde aşıyorum. Türkiye'yle ilgili çok fazla önyargımız olduğunu fark ettim. Bize, geleneklerden tarihsel ve doğa güzelliklerine, gastronomiden moda ve müziğe, romantizmden dram ve komediye kadar hayat dersi ve bilgelik veren dizilerinize teşekkür ederim."

Penalba şekerlerini, Can Yaman'a göndermek için yardım istediler

Ayrıca aktör Can Yaman olmak üzere başta senarist Meriç Acemi, aktris Elçin Sangu, aktör Barış Arduç gibi birçok Türk sanatçı, İspanya'da da popüler oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir düğün ve eğlence salonu çalışanları, "Çok sevdiğini biliyoruz" diyerek, Oviedo kentinin İspanya genelinde meşhur Penalba şekerlerini Can Yaman'a göndermek için yardım istedi.

İki yıl önce "Fatma Gül'ün suçu ne?" ile başlayan İspanyol televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin sayısı 15'i bulurken, her geçen gün televizyonun en çok izlendiği zaman dilimlerinde yayınlandıkları ve izlenme oranlarının yükseldiği görülüyor.