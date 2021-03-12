Türk diplomatın katili serbest bırakıldı

Los Angeles County Yüksek Mahkemesi, 1982'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken karardan "derin hayal kırıklığı" duyduklarını söyledi.

Karara yazılı açıklamayla tepki gösteren Blinken, ABD'nin diplomatlara yönelik suikastlerin en yüksekten cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğunu söyledi.

Blinken, Arıkan'ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarına taziyelerini sundu.

Ankara da kararı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Amerikan yönetiminin aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmediği vurgulanırken, teröristin siyasi saiklerle salıverilmesinin terörizmle mücadele iş birliği ruhuna zarar verdiği hatırlatıldı.

T​ürk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı.

Firar eden Krikor Saliba’nınsa aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.